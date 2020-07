Liga, dove vedere Real Madrid Getafe: streaming e diretta tv

Dove vedere Real Madrid Getafe, presentazione del match. Alle ore 22 di giovedì 2 luglio allo stadio ‘Alfredo Di Stefano’ di Valdebebas (a porte chiuse) il Real Madrid di Zinedine Zidane ospita il Getafe di José Bordalás, il match è valido per la 33.a giornata di Liga. Ecco il cammino delle formazioni di Real Madrid e Getafe in questa Liga: le ‘merengues’ hanno l’occasione ghiotta di allungare a +4 sul Barcellona, bloccato martedì sera dai cugini dell’Atletico Madrid sul 2-2, attualmente i ‘blancos’ occupano la 1.a posizione in classifica con 71 punti (21 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna per 0-1 contro l’ Espanyol; gli ospiti, invece, sono ancora in corsa per un piazzamento nella prossima Champions League, infatti occupano la 5.a posizione con 52 punti (14 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna per 2-1 contro la Real Sociedad, attualmente sono 5 i punti di distacco dal Siviglia ma gli andalusi hanno già giocato e vinto contro il Leganes in trasferta per 0-3.

Attiva ora DAZN. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi

Dove vedere Real Madrid Getafe, streaming e diretta tv



Dove vedere Real Madrid Getafe, info diretta tv e streaming. Questo match della 33.a giornata di Liga sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Attiva ora DAZN. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese

Dove vedere Real Madrid Getafe, i precedenti. Prendendo in considerazione gli incontri disputati tra queste due squadre in casa del Real Madrid, sono 8 i precedenti con altrettante vittorie delle ‘merengues’. Nella passata stagione il Real Madrid s’ impose per 2-0 al ‘Bernabeu’, mentre la gara d’andata si è conclusa con il Real vittorioso in trasferta per 0-3.