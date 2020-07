Messi Record-Man: 700 gol in carriera!

Leggendo questo titolo, senza dubbio non sorprende agli esperti di calcio, ben consapevoli del talento, delle straordinarie qualità e della carriera di Lionel Messi.

Con il gol di ieri all’Atletico Madrid (che, tuttavia, non è bastato al Barcellona ad evitare il risultato di 2-2), il fuoriclasse argentino ha raggiunto la sorprendente cifra di 700 gol in carriera, tra Barcellona e Nazionale. Qui potete ammirare il suo cucchiaio avvenuto su calcio di rigore. https://www.youtube.com/watch?v=2af6eQx7SkE

Se consideriamo anche le giovanili Barcellona B e C o la Nazionale under 20, le reti sarebbero addirittura superiori a 710!

Attualmente, la Pulce risulta essere il capocannoniere della Liga, con 22 marcature, e 27 totali comprese le altre competizioni, nella attuale e non ancora terminata stagione 2019/2020.

Di certo, il suo obiettivo personale stagionale, oltre quello collettivo di vincere tutto con i blaugrana, è di confermare la vittoria del Pallone d’Oro (strappandolo al suo eterno rivale Cristiano Ronaldo o ai giovani Kylian Mbappè e Erling Haaland) e di ottenere la Scarpa d’Oro, cercando di battere la concorrenza di Lewandowski (capocannoniere in Bundesliga) e di Immobile (goleador della Serie A).



Insomma, per un giocatore che ha da poco compiuto 33 anni, questi numeri sbalorditivi e irripetibili sono stati visti l’ultima volta nientemeno che da nomi storici come Pelè e siamo certi che Messi continuerà a regalare al mondo del calcio magie e giocate mozzafiato.