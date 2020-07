Real Madrid-Villarreal, LaLiga Santander: probabili formazioni

Giovedì 16 luglio alle 21:00 Real Madrid-Villarreal. Ai padroni di casa se vincono va lo scudetto, gli ospiti per la conferma al quinto posto.

CLICCA QUI PER DOVE VEDERE REAL MADRID-VILLARREAL

Il Real Madrid a un passo dalla vittoria del campionato scenderanno in campo con il 4-3-3 (riformulabile a 4-3-1-2) con Benzema sostenuto dalle due ali Asensio (più indicato sulla trequarti in caso di cambio di modulo) e Vinícius. A centrocampo Valverde favorito su Modric. Tornano Jovic, dopo la quarantena e il terzo tampone negativo, e Nacho. Ancora fuori Marcelo e Reinier per infortunio e James Rodrígues per scelta tecnica (sirene inglesi su di lui).

Il tecnico degli ospiti Javier Calleja lamenta ancora dei dubbi riguardo ai titolari in attacco e potrebbe considerare un soft turn-over contro la locomotiva Real per concentrarsi maggiormente sulla prossima partita contro l’Eibar. La nostra probabile formazione si schiererebbe con il 4-2-3-1, con il capitano ex-Napoli Albiol fiancheggiato da Pau Torres; in mediana uno tra Trigueiros e Aguirra affiancherà Iborra (o il titolare Anguissa); Gerard Moreno unica punta ma salgono le quotazioni di Alcácer come compagno di reparto. Out Bacca, Barbosa, Ramiro Guerra, Mori.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois – Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy – Casemiro, Valverde, Kroos – Asensio, Benzema, Vinícius

VILLARREAL (4-2-3-1): Asenjo – Mário, Pau Torres, Raúl Albiol, Alberto Moreno – Trigueiros, Iborra – Ontiveros, Moi Gómez, Chukwueze – Gerard Moreno