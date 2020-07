Siviglia Valencia streaming e diretta tv Liga: ecco dove vederla

Liga, ecco dove vedere Siviglia Valencia streaming e diretta tv.

All’Estadio Ramon Sancez Pizjuan va in scena il match Siviglia – Valencia, gara valida per l’ultima giornata della Liga. A una giornata dal termine del campionato spagnolo, il destino del Valencia è ancora incerto: mentre il Siviglia è certo dellla qualificazione alla prossima Champions League grazie al suo quarto posto, il Valencia è settimo a quota 53 punti a -1 dal Getafe settimo (preliminari Europa League) e a -2 dalla Real Sociedad sesto (fase a gironi Europa League). I ragazzi di Celades quindi, per qualificarsi alla prossima Europ League, dovranno vincere a tutti i costi e sperare in una sconfitta o pareggio del Getafe che giocherà in casa dell’Atletico Madrid terzo o in una sconfitta della Real Sociedad che sarà ospite del Levante. Inoltre, il Siviglia non perde in campionato da quindici giornate (7 vittorie e 7 pareggi), ma il Valencia è imbattuto contro gli andalusi dal 2016: negli ultimi sei match tra le due squadre, sono arrivate 3 vittorie per il Valencia e 3 pareggi.

La sfida tra Siviglia e Valencia andrà in scena domani sera alle ore 21.

Dove vedere Siviglia Valencia streaming e diretta tv

