Dove vedere Real Madrid Valladolid: streaming e diretta tv Liga

La stagione del Real Madrid campione di Spagna non è partita a punteggio pieno nelle prime due giornate come in molti potevano aspettarsi. Dopo il pareggio all’esordio contro la Real Sociedad, è arrivata la vittoria per 3-2 in casa del Betis. Gara che ha messo in evidenza il talento delle merengues Valverde, sempre più protagonista in questa squadra.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Nella prossima gara, gli uomini di Zidane se la vedranno con il Valladolid, compagine che collezionato due punti in tre partite, pareggiando con Celta Vigo e Real Sociedad. L’unica sconfitta è arrivata con il Betis per 2-0, ma gli uomini di Sergio sono determinati a fare bella figura contro il Real Madrid in un Bernabeu che non potrà contare sui propri tifosi. Il match si presenta in salita per il Valladolid, ma non avendo il pubblico dalla sua parte, il Madrid dovrà sudarsi la vittoria. In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni su dove vedere Real Madrid-Valladolid in streaming e diretta tv.

Dove vedere Real Madrid Valladolid in streaming e diretta tv Liga

Il match di Liga, Real Madrid-Valladolid, in programma mercoledì 30 settembre alle ore 21:30, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Sarà necessario scaricare l’app sulla propria smart tv oppure su decoder Sky Q. Le alternative sono Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oppure le console Xbox (Xbox One, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4. Non è disponibile la trasmissione su DAZN1, canale 209 di Sky.

Per coloro che sono in possesso dell’abbonamento DAZN e vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, notebook o pc, sarà necessario collegarsi al sito web della piattaforma oppure scaricare l’app dedicata sul proprio dispositivo. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.