LaLiga, dove vedere Betis Real Madrid streaming e diretta tv

LaLiga, ecco dove vedere Betis Real Madrid in streaming e diretta tv.

All’Estadio Benito Villamarin va in scena il match Betis – Real Madrid, gara valida per la terza giornata de LaLiga. Il Betis si trova a punteggio pieno in classifica e con la porta inviolata, avendo battuto Alaves e Valladolid con i risultati rispettivamente di 1-0 e 2-0. Il Real Madrid, invece, non ha giocato la prima giornata contro il Getafe e nella gara d’esordio contro la Real Sociedad non è andato oltre lo 0-0.

Il pronostico è, ovviamente, in favore del Real Madrid ma i Blancos non vincono contro il Betis da quasi due anni: nelle ultime tre sfide tra le due compagini, il Betis ha trovato due vittorie e un pareggio.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro del match sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Dove vedere Betis Real Madrid streaming e tv

Il match de LaLiga, Betis – Real Madrid, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN a partire dalle ore 21. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One e sulla stick Now TV. Il costo dell’abbonamento mensile di DAZN è di 9,99€.

