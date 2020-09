LaLiga Santander, dove vedere Real Sociedad Real Madrid: diretta tv e streaming

Scopri dove vedere Real Sociedad Real Madrid.

Riparte il calcio anche in Spagna. La Liga, il campionato spagnolo, è pronto ad andare in scena con la seconda giornata. Nel primo turno di campionato le due big del campionato, Barcellona e Real Madrid non hanno giocato perché le rispettive gare sono state posticipate. Per loro quindi il campionato inizierà ufficialmente dalla seconda giornata. Il Real Madrid sarà ospite del Real Sociedad (mentre il Barcellona dovrà affrontare l’Athletic Bilbao). Il Real di Zidane parte favorito sulla carta ma l’avversario è una squadra di buon livello con parecchi calciatori di qualità. Il Real Sociedad ha giocato la prima gara del campionato, pareggiando per 1 a 1 contro il Real Valladolid.

Dove vedere Real Sociedad Real Madrid: l’orario del match

La sfida tra Real Sociedad e Real Madrid andrà in scena Domenica 20 Settembre alle ore 21:00. Lo stadio che ospiterà il match sarà lo Stadio Municipale di Anoeta.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Real Sociedad Real Madrid

La gara tra Real Sociedad e Real Madrid, valevole per la seconda giornata della Liga Santander sarà trasmessa da DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese). Il match sarà visibile in TV su DAZN e disponibile per le moderne smart tv . Inoltre la partita sarà visibile anche in sreaming tramite l’app di DAZN, accessibile da smartphone, tablet e pc.