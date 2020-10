Dove vedere Barcellona-Real Madrid: diretta tv e streaming Liga spagnola

Oggi pomeriggio alle ore 16 allo stadio Camp Nou (a porte chiuse), andrà in scena il Clasico Barcellona-Real Madrid, settima giornata della Liga spagnola. Rispetto alle solide sfide, questa sarà in tono minore e non solo perchè non ci sarà il pubblico: pochi soldi per l’emergenza Covid-19, campioni in naftalina, squadre in transizione e dove nell’ultimo turno hanno perso ambedue (Getafe-Barcellona 1-0 e Real Madrid-Cadice 0-1).

In classifica i blancos (una gara in meno) si trovano a 10 punti a -1 dalla coppia di testa formata da Real Sociedad e Villarreal, mentre i blaugrana (due incontri da recuperare) a sette punti. Nella prima giornata di Champions League gli uomini di Ronald Koeman hanno sconfitto per 5-1 gli ungheresi del Ferencvaros, invece quelli di Zinedine Zidane hanno subito una brutta battuta d’arresto in casa contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per 3-2 (erano sotto per 3-0 alla fine del primo tempo).

I precedenti in terra catalana sono complessivamente 117 con un bilancio che vede i padroni di casa in vantaggio che hanno vinto 63 volte (50 in Liga, 7 in Coppa del Re, 1 in Coppa di Lega spagnola, 4 in Supercoppa di Spagna, 1 in Champions League), contro le 27 degli ospiti (20 in Liga, 3 in Coppa del Re, 2 in Supercoppa di Spagna, 2 in Champions League) e 27 pareggi (20 in Liga, 3 in Coppa del Re, 2 in Coppa di Lega spagnola, 1 in Supercoppa di Spagna, 1 in Champions League).

Queste le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Fati, Messi, Coutinho; Griezmann.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio.

Arbitro: Juan Martinez Munuera

Dove vedere Barcellona-Real Madrid: streaming e diretta tv

Il match Barcellona-Real Madrid in programma oggi alle ore 16 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Stefano Borghi con il commento tecnico dell'ex calciatore Roberto Cravero; inoltre la gara del Camp Nou sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un'altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall'utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell'intero incontro.