Dove vedere Celta Vigo Barcellona streaming gratis e diretta tv Liga spagnola

Giovedì 1° ottobre 2020 alle ore 21:30 all’Estadio Balaídos di Vigo andrà in scena Celta Vigo Barcellona, incontro valido per la 4^ giornata di Liga 2020/21. Un match interessante che vedrà affrontarsi due squadre in ottima forma. Ecco tutte le informazioni dove vedere Celta Vigo Barcellona in tv e streaming.

Dove vedere Celta Vigo Barcellona, presentazione della partita

Il match Celta Vigo Barcellona metterà a confronto i padroni di casa che in questa Liga sono ancora imbattuti, in virtù di un successo ottenuto contro il Valencia e di due pareggi. Per i blaugrana, invece, sarà solo la seconda partita in campionato dopo aver beneficiato di un periodo di riposo maggiore rispetto alle altre squadre a causa delle prolungate fatiche europee. Che sembrano essere state ben smaltite: nell’esordio in campionato, infatti, Messi e compagni hanno battuto per 4-0 il Virrareal di Emery.

Dove vedere Celta Vigo Barcellona, streaming gratis e diretta tv Sky o Dazn?

Il match Celta Vigo Barcellona verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming gratis sempre sulla piattaforma online di DAZN (Abbonati ora a 9,99€/mese). In ogni caso sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).