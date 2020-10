Dove vedere Levante Real Madrid streaming gratis e diretta tv Liga spagnola

Domenica 4 ottobre 2020 alle ore 16:00 allo Stadio Ciutat de València andrà in scena Levante Real Madrid, incontro valido per la 4^ giornata di Liga 2020/21. Ecco tutte le informazioni dove vedere Levante Real Madrid in tv e streaming.

Dove vedere Levante Real Madrid, presentazione della partita

L’incontro Levante Real Madrid metterà a confronto due squadre in salute. I padroni di casa allenati da Paco Lopez arrivano da un’importante vittoria in trasferta contro l’Osasuna per 1-3 e puntano a far bene anche in casa. Le Merengues, invece, dopo l’esordio stentato in Liga, con uno scialbo 0-0 contro la Real Sociedad, hanno inanellato due successi convincenti contro Betis e Valladolid, grazie anche alle mosse azzeccate del loro mister Zinedine Zidane, e ora vogliono allungare la loro striscia di risultati positivi per mantenere salda la testa della classifica.

Dove vedere Levante Real Madrid, streaming gratis e diretta tv Sky o Dazn?

Il match Levante Real Madrid verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming gratis sempre sulla piattaforma online di DAZN (Abbonati ora a 9,99€/mese). In ogni caso sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro Levante Real Madrid anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).