Dove vedere Real Madrid Huesca: diretta tv e streaming

Dove vedere Real Madrid Huesca: verso il match

La Liga Santader prosegue la propria competizione con l’ottava giornata. In questo turno di campionato il Real Madrid, reduce dalla vittoria per 3 a 1 nel Clasico contro il Barcellona e dopo il pareggio agguantato in extremis nella sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach, affronterà l’Huesca. L’avversario dei Blancos non è tra i più temibili e sarà con ogni probabilità un ottimo pretesto per schierare in campo una formazione ricca di riserva, facendo riposare le pedine chiave della squadra in vista della sfida delicatissima in Champions League contro l’Inter. L’Huesca, reduce dalla sconfitta per 4 a 1 contro il Real Sociedad, si trova infatti al terzultimo posto in classifica con soltanto 5 punti.

Dove vedere Real Madrid Huesca: l’orario del match

La sfida tra Real Madrid e Huesca andrà in scena Sabato 31 Ottobre alle ore 14:00. Lo stadio dove avrà luogo la partita sarà l’Alfredo Di Stéfano, che si trova nel centro sportivo di Valdebebas.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Real Madrid Huesca

La partita nella quale il Real Madrid di Zidane affronterà l’Huesca di Miguel Angel Sanchez Munoz sarà trasmessa da Dazn (Segui Real Madrid-Huesca live su DAZN. Attiva Ora). Il match sarà dunque visibile sulla piattaforma di Dazn, disponibile anche per smart tv. La diretta streaming del match sarà disponibile per gli abbonati tramite l’app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet, ma anche tramite il sito di Dazn, accedendo con le proprie credenziali dal pc.