LaLiga, dove vedere Atletico Madrid Villarreal streaming e diretta tv

LaLiga, ecco dove vedere Atletico Madrid Villarreal in streaming e diretta tv.

Al Wanda Metropolitano di Madrid va in scena il match Atletico Madrid – Villarreal, gara valida per la quinta giornata de LaLiga. L’Atletico Madrid, dopo la roboante vittoria per 6-1 contro il Granada, è reduce da un pareggio a reti inviolate contro l’Huesca in settimana. Il Villarreal, invece, si è subito rialzato dopo il 4-0 subito contro il Barcellona: nell’ultimo turno, è arrivata una vittoria per 3-1 contro il Deportivo Alaves.

Le sfide tra Atletico Madrid e Villarreal sono spesso equilibrate, ma negli ultimi quattro incontri è stato l’Atletico a conquistare più punti, trovando due vittorie e due pareggi.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 16 e l’arbitro della gara sarà Alejandro Hernandez.

Dove vedere Atletico Madrid Villarreal streaming e diretta tv

La partita Atletico Madrid – Villarreal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN a partire dalle ore 16. È possibile scaricare l’applicazione DAZN sul vostro smartphone, sul vostro pc, notebook o tablet oppure è possibile seguirla in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 o Xbox One. In più, è possibile seguire Atletico Madrid Villarreal in tv utilizzando anche strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now TV.

