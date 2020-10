LaLiga, dove vedere Celta Vigo vs Atletico Madrid streaming e diretta tv

LaLiga, ecco dove vedere Celta Vigo vs Atletico Madrid streaming e diretta tv.

All’Estadio de Balaidos va in scena il match Celta Vigo – Atletico Madrid, gara valida per la sesta giornata de LaLiga.

Il Celta Vigo ha vinto una sola partita (2-1 vs Valencia) in queste prime cinque partite di campionato ed è reduce da due sconfitte consecutive. In classifica è ferma a 5 punti. Stessi punti dell’Atletico Madrid che però ha disputato due partite in meno. I Colchoneros dopo la vittoria straripante per 6-1 all’esordio contro il Granada, hanno trovato due pareggi per 0-0 contro Huesca e Villarreal.

Il pronostico è sicuramente in favore dell’Atletico ma nelle ultime due sfide tra le due squadre sono arrivati due pareggi. In più, l’Atletico Madrid non vince in casa del Celta dal 2017: quella partita fu vinta dai ragazzi di Simeone per 1-0 grazie alla rete del francese Kevin Gameiro.

Il fischio d’inizio del match è in programma alle ore 16 e l’arbitro della gara sarà Juan Martinez Munuera.

Dove vedere Celta Vigo vs Atletico Madrid streaming e diretta tv

La partita de La Liga spagnola, Celta Vigo – Atletico Madrid, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile seguire la partita scaricando l’applicazione sul vostro smartphone, notebook o tablet, oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserendo le credenziali. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire Celta Vigo – Atletico Madrid in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.



