LaLiga, dove vedere Athletic Bilbao Betis streaming e diretta tv

LaLiga, ecco dove vedere Athletic Bilbao Betis in streaming e in tv.

All’Estadio San Mamés va in scena Athletic Bilbao – Betis, posticipo della decima giornata de LaLiga.

L’Athletic Bilbao non sta attraversando un buon momento di forma. I baschi hanno trovato solo 9 punti in otto partite giocate (una gara in meno) e navigano nelle parti basse della classifica, occupando il sedicesimo posto. Finora non è arrivato ancora nessun pareggio in stagione (3 vittorie e 5 sconfitte) e l’ultima gara prima della sosta li ha visti uscire sconfitti dalla trasferta a Valladolid.

Il Betis invece può essere più tranquillo. Ma solo dal punto di vista della classifica. Infatti gli andalusi sono all’undicesimo posto ma i punti sono 12, solo tre in più del Bilbao e con una gara in più disputata. Anche il Betis non ha ancora pareggiato in stagione (4 vittorie e 5 sconfitte) e anche loro vengono da una sconfitta in trasferta (5-2 vs Barcellona) prima della sosta per le nazionali.

I precedenti tra Athletic Bilbao e Betis confermano il poco feeling delle due squadre con il pareggio: negli ultimi quattordici scontri diretti, solo una volta la gara è finita in parità. Ma l’Athletic può sorridere: le ultime sette partite giocate in casa contro il Betis l’hanno visto uscire sempre vincitore. Il Betis infatti non vince al San Mamés da otto anni.

Il fischio d’inizio di Athletic Bilbao – Betis è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà Javier Alberola Rojas.

Dove vedere Athletic Bilbao Betis streaming e tv

Il match de LaLiga tra Athletic Bilbao e Betis sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal vostro computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida Barcellona – Betis in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

