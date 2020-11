LaLiga, dove vedere Barcellona Betis streaming e diretta tv

LaLiga, ecco dove vedere Barcellona Betis streaming e diretta tv.

Al Camp Nou va in scena il match Barcellona – Betis, gara valida per la nona giornata de LaLiga.

Il Barcellona non partiva così male in campionato dalla stagione 2002/2003. I catalani non vincono da quattro giornate e in sei partite (due gare in meno disputate) hanno conquistato solamente otto punti. I ragazzi di Koeman cercano la vittoria per non eguagliare la sequenza negativa del novembre/dicembre 2003 in cui il Barcellona non vinse per tre partite casalinghe consecutive.

Il Betis ha disputato tutte le otto partite e ha conquistato dodici punti, piazzandosi al settimo posto in classifica. Finora il Betis ha solo vinto e perso, non è arrivato ancora nessun pareggio in stagione. Delle quattro vittorie, due sono arrivate in trasferta e i ragazzi di Pellegrini proveranno a trovare la terza.

Il Barcellona è sicuramente favorito per la vittoria finale: nelle ultime sei sfide, i blaugranna hanno battuto cinque volte il Betis. Nelle ultime undici sfide al Camp Nou contro gli andalusi, invece, i blaugrana hanno vinto dieci volte, con l’unica sconfitta datata novembre 2018.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 16:15 e l’arbitro della gara sarà Guillermo Cuadra.

Dove vedere Barcellona Betis streaming e diretta tv

La sfida del campionato spagnolo tra Barcellona e Betis sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida Barcellona – Betis in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

