LaLiga, dove vedere Valencia Real Madrid streaming e diretta tv

All’Estadio de Mestalla va in scena il match Valencia – Real Madrid, gara valida per la nona giornata de LaLiga.

Il Valencia, dopo le tante cessioni di questa estate, causa crisi economica societaria, questa settimana ha dovuto salutare anche il centrocampista ex Inter, Geoffrey Kondogbia, passato all’Atletico Madrid. Come era presumibile a inizio stagione, la classifica degli spagnoli non è così entusiasmante: i ragazzi di Javi Garcia hanno conquistato solo otto punti nelle prime otto giornate e la vittoria non arriva da cinque partite, avendo trovato un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro gare.

Il Real Madrid invece naviga sicuramente in acque migliori. I Blancos in settimana hanno trovato la prima vittoria in quest’edizione di Champions League, battendo l’Inter per 3-2. Nella gara di oggi cercheranno di conquistare il primo posto in classifica: in sette giornata (una gara in meno disputata) sono arrivati sedici punti e solamente la Real Sociedad (una gara in più) e l’Atletico Madrid finora hanno fatto meglio. In più, Zidane e i suoi ragazzi non vogliono interrompere la striscia di vittorie consecutive: il Real ha vinto le ultime due partite, tra cui il Clasico con il Barcellona.

Il Real Madrid è favorito nella vittoria della partita, ma l’ultima volta che i madrileni hanno vinto al Mestalla risale a quasi tre anni fa (gennaio 2018). Nelle ultime due sfide al Mestalla, il Valencia ha trovato una vittoria e un pareggio e, allargando il nostro discorso, nelle ultime otto gare in terra valenciana, il Real è riuscito a imporsi solamente due volte.

Il fischio d’inizio di Valencia – Real Madrid è in programma alle ore 21 e l’arbitro sarà della gara sarà Jésus Gil Manzano.

Dove vedere Valencia Real Madrid streaming e diretta tv

La sfida del campionato spagnolo tra Valencia e Real Madrid sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal vostro computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida Barcellona – Betis in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

