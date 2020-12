Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid: streaming e diretta tv Liga

Domani sera alle ore 21 allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, si disputerà il derby Real Madrid-Atletico Madrid, valevole per la tre 13.a giornata della Liga. Sarà un match molto importante visto che la squadra di Diego Pablo Simeone si trova al primo posto con 26 punti (due gare da recuperare) mentre quella di Zinedine Zidane al quarto con 20 (un match in meno). Sia Real che Atletico in settimana sono riuscite a qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League grazie ai successi (entrambi per 2-0) nell’ultimo turno, rispettivamente contro Borussia Monchengladbach e Salisburgo.

Questo sarà il derby madrileno numero 202 (in tutte le competizioni) con i blancos in netto vantaggio per 104-50 e 47 pareggi; nel match disputato la scorsa stagione al Santiago Bernabeu (1 febbraio), i padroni di casa si imposero 1-0 con rete di Benzema al 56′.

Queste le parole di Zidane alla vigilia della gara: “La cosa positiva è la bella partita che abbiamo giocato l’altro giorno. Ora vogliamo prepararci per la partita che abbiamo domani. E’ un derby e noi vogliamo vincere. Noi favoriti per la Liga? Si certo. Come sempre, ma conosciamo il nostro avversario. Simeone? Ognuno ha le sue caratteristiche. Non posso essere un’altra persona e così anche gli altri. Quello che vogliamo è dimostrare sempre alla squadra chi siamo senza pensare che vinceremo il campionato“.

Real Madrid-Atletico Madrid, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saúl, Ferreira Carrasco; João Felix, L. Suarez.

Dove vedere Real Madrid-Atletico Madrid: dove vederla

Il match Real Madrid-Atletico Madrid in programma oggi alle ore 21 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Stefano Borghi; inoltre il derby madrileno sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un'altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall'utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell'intero incontro.