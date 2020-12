Dove vedere Siviglia-Real Madrid: diretta tv e streaming Liga

Oggi pomeriggio allo stadio Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (a porte chiuse) si disputerà il match Siviglia-Real Madrid, anticipo della 12.a giornata della Liga; in classifica le due squadre sono divise da un punto con i blancos (una gara in meno) che si trovano al quarto posto con 17, mentre gli andalusi (due match da recuperare) al quarto con 16. Nelle ultime tre partite di campionato la squadra di Zinedine Zidane (a rischio esonero) è riuscito a conquistare solamente un pareggio e che rischia la clamorosa eliminazione in Champions League, invece quella di Julen Lopetegui ha fatto bottino pieno con nove punti e già si è assicurato il passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea.

In Liga nella loro storia Siviglia e Real Madrid si sono sfidate complessivamente 152 volte con un bilancio favorevole ai madrileni che conducono per 81-45 e 26 pareggi; desta curiosità è che il pareggio in questa sfida, manca da ben trenta partite (19-11 il parziale per il Real), l’ultimo si è registrato il 22 maggio 2005 (2-2). La scorsa stagione questo match si disputò il 22 settembre 2019 dove fu decisivo l’attaccante francese dei blancos Benzema, che realizzò l’unica rete che decise l’incontro (minuto 64).

L’arbitro del match sarà l’internazionale classe ’83 Josè Maria Sànchez Martinez di Lorca.

Siviglia-Real Madrid: le probabili formazioni

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Rakitic, Fernando, Joan Jordán; Ocampos, L. De Jong, Óliver Torres.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Nacho Fernández, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

Dove vedere Siviglia-Real Madrid in tv e streaming

Il match Siviglia-Real Madrid in programma oggi alle ore 16.15 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Stefano Borghi; inoltre la gara del Ramón Sánchez-Pizjuán sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un'altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall'utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell'intero incontro.