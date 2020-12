LaLiga, dove vedere Cadice Barcellona streaming e diretta tv

LaLiga, ecco dove vedere Cadice Barcellona in streaming e in tv.

All’Estadio Ramon de Carranza va in scena il match Cadice – Barcellona, gara valida per la dodicesima giornata de LaLiga.

Il Cadice è tornato nel massimo campionato spagnolo quattordici anni dopo l’ultima volta e si sta confermando la sorpresa della Liga. Gli andalusi sono sesti in classifica con 15 punti conquistati in undici partite e sono addirittura sopra il Barcellona che però ha disputato due gare in meno. Dopo le due sconfitte contro Real Sociedad (prima) e Atletico Madrid (seconda), è arrivato un pareggio contro l’Elche nell’ultima gara di campionato.

Il Barcellona ha vinto in settimana contro il Ferencavros in Champions League e ha confermato i primo posto in classifica nel proprio girone. In Liga invece le cose stanno andando diversamente: i blaugrana sono settimi con 14 punti, ma le gare disputate sono solamente nove. L’ultima giornata è arrivata un’importante vittoria per 4-0 contro l’Osasuna, vittoria importante soprattutto per il morale, vista la sconfitta contro l’Atletico Madrid del turno precedente.

I precedenti tra Cadice e Barcellona sono ovviamente in favore del Barcellona. L’ultima volta che le due squadre si sono sfidate risale a quattordici anni fa: il Barcellona vinse 1-0 al Camp Nou e 3-1 in Andalusia. Inoltre i catalani hanno vinto le ultime sei sfide contro il Cadice e l’unica sconfitta risale a quasi 30 anni fa: nel maggio del 1991, ci fu una clamorosa vittoria per 4-0 del Cadice sul Barcellona di Johann Cruijff.

Il fischio d’inizio di Cadice – Barcellona è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà César Soto Grado.

Dove vedere Cadice Barcellona streaming e tv

Il match de LaLiga tra Cadice e Barcellona sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. È possibile scaricare l’applicazione DAZN su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet) oppure collegandovi direttamente dal vostro computer al sito web e inserendo le vostre credenziali di accesso. Inoltre, è possibile seguirla anche in tv grazie alle moderne Smart TV o scaricando l’app sulle console PlayStation 4 e Xbox One. In più, è possibile seguire la sfida in tv utilizzando anche altri strumenti come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Now Tv.

