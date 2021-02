Dove vedere Barcellona-Elche, streaming e diretta tv Liga

Barcellona-Elche, si recupera la prima giornata della Liga. Dopo la batosta subita in Champions League contro il Psg e il pareggio in campionato contro il Cadice, i blaugrana cercano la vittoria contro la squadra di Fran Escribá per non perdere ulteriore terreno dall’Atletico Madrid capolista. Il match Barcellona-Elche, valido come recupero della prima giornata della Liga 2020/21, si gioca mercoledì 24 febbraio alle ore 19 nello stadio Camp Nou di Barcellona.



Le probabili formazioni di Barcellona-Elche

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Miralem Pjanic, De Jong, Puig; Trincao, Leo Messi, Dembélé.

ELCHE (4-4-2): Edgar Badía; Barragán, Verdú, Dani Calvo, Mójica; Josan, Mfulu, Raúl Guti, Emiliano Rigoni; Guido Carrillo, Pere Milla.



Dove vedere Barcellona-Elche, streaming gratis Liga e diretta tv in chiaro?

Il match Barcellona-Elche sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili. L’incontro è visibile anche in diretta tv su DAZN1, tasto 209 sul telecomando del decoder Sky e attivo dal 20 settembre 2019 con il meglio dell’offerta DAZN. La visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021 per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra. Tutti gli altri abbonati potranno abilitare la visione di DAZN1 al prezzo scontato di 7,99 euro mensili.