Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid, streaming e diretta tv Liga

Atletico Madrid-Real Madrid, un derby che vale la Liga. Dopo la vittoria nell’ultimo turno in trasferta contro il Villareal, la squadra di Simeone sembra aver ripreso la marcia in vetta alla classifica del campionato spagnolo che era stata parzialmente frenata dai due passi falsi in pochi giorni contro il Levante. I colchoneros hanno 58 punti in 24 giornate con un vantaggio di cinque lunghezze proprio sui cugini madridisti e sul Barcellona che hanno però una gara in più. i blancos di Zidane hanno interrotto con il pareggio contro la Real Sociedad una striscia di quattro vittorie consecutive e cercano un successo per accorciare le distanze. Il derby Atletico Madrid-Real Madrid, valido per la ventiseiesima giornata della Liga 2020/2021, si gioca domenica 7 marzo alle ore 16.15 a porte chiuse nello stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Nel match di andata i galacticos hanno vinto 2-0 con la rete di Casemiro e l’autorete di Oblak.



Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID: Oblak, Vrsaljko, Savic, Hermoso, Renan Lodi, Llorente, Saul, Koke, Correa, Joao Felix, Suarez

REAL MADRID: Courtois, Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Rodrygo, Vinicius, Asensio



Dove vedere il derby Atletico Madrid-Real Madrid, streaming gratis Liga e diretta tv in chiaro?

Il derby Atletico Madrid-Real Madrid sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili.