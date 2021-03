Dove vedere Barcellona-Huesca, streaming e diretta tv Liga?

Il match Barcellona-Huesca, valido per la ventisettesima giornata della Liga 2020/21, si gioca lunedì 15 marzo alle ore 21 a porte chiuse nel Camp Nou di Barcellona. Dopo la dolorosa eliminazione in Champions League, i blaugrana cercano una vittoria per ridurre il distacco dall’Atletico Madrid capolista. Gli ospiti sono in piena zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Barcellona-Huesca

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenlget; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Griezmann.

HUESCA (3-5-2): Alvaro Fernandez; Pulido, Siovas, Vavro; Maffeo, Seoane, Doumbia, Mikel Rico, Galan; Rafa Mir, Ferreiro.



Dove vedere Barcellona-Huesca, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Barcellona-Huesca sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili. L’incontro è visibile anche in diretta tv su DAZN1, tasto 209 sul telecomando del decoder Sky e attivo dal 20 settembre 2019 con il meglio dell’offerta DAZN. La visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021 per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra. Tutti gli altri abbonati potranno abilitare la visione di DAZN1 al prezzo scontato di 7,99 euro mensili con i primi tre mesi gratuiti per coloro che hanno il pacchetto Calcio.