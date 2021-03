Dove vedere Celta Vigo Real Madrid, live streaming Liga e diretta TV Sky o DAZN?

Sabato 20 marzo 2021 alle ore 16:15 allo Stadio Balaídos di Vigo andrà in scena Celta Vigo Real Madrid, incontro valido per la 28^ giornata di Liga 2020/21. Ecco tutte le informazioni dove vedere Celta Vigo Real Madrid in tv e streaming.

Dove vedere Celta Vigo Real Madrid, presentazione della partita

L’incontro Celta Vigo Real Madrid metterà a confronto due squadre in salute. I padroni di casa allenati da Eduardo Coudet arrivano da un buon pareggio contro l’Athletic Bilbao e puntano a far bene anche in casa. Le Merengues, sull’onda dell’entusiasmo dopo il passaggio del turno in Champions League contro l’Atalanta, cercano il successo per ridurre il gap dalla capolista Atletico Madrid, in testa alla graduatoria con 63 punti, a +6 dai Blancos di Zinedine Zidane. Ecco dove vedere Celta Vigo Real Madrid in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Celta Vigo Real Madrid, live streaming e diretta tv Sky o Dazn?

Il match Celta Vigo Real Madrid verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sempre sulla piattaforma online di DAZN (Abbonati ora a 9,99€/mese). In ogni caso sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro Celta Vigo Real Madrid anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).