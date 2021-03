Dove vedere Real Sociedad-Barcellona, streaming e diretta tv

Oggi alle 21:00 si gioca Real Sociedad-Barcellona, valida per la 28esima giornata de LaLiga. Le due squadre chiudono la giornata di campionato alla Reale Arena di San Sebastián a porte chiuse. I padroni di casa, fino al 2017, avevano costretto i blaugrana al pareggio o alla sconfitta quando giocavano nelle mura amiche. Il Barcellona oggi si vede costretto a vincere se vuole proseguire la corsa a 3 contro le due squadre di Madrid che porta al titolo nazionale. In questa stagione si sono incontrati due volte: a gennaio il Barcellona aveva battuto ai rigori la Real Sociedad dopo l’1-1 dei tempi regolamentari nelle semifinali di Supercoppa di Spagna, poi persa ai supplementari contro i baschi dell’Athletic Bilbao; in campionato i catalani avevano vinto 2-1. Arbitra come nel precedente di gennaio Munuera Montero. Non ci resta che scoprire dove vedere Real Sociedad-Barcellona in streaming e diretta tv. Attiva ora DAZN. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Dove vedere Real Sociedad-Barcellona: orario e streaming

La partita Real Sociedad-Barcellona è in programma alle 21:00 di questa sera e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn sui vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, PC, Tablet, e persino sulle console come Ps5 e sulla stick Now Tv. La telecronaca è stata affidata alla voce di Massimo Callegari.

Real Sociedad-Barcellona in diretta tv

La partita Real Sociedad-Barcellona sarà disponibile solo per particolari abbonati al pacchetto Sky Calcio e Dazn: la pay tv Sky mette a disposizione il canale DAZN1 (canale 209) e DAZN1+ (canale 212).

Real Sociedad-Barcellona: come arrivano al match di oggi

I baschi sono saldi come quinti in campionato (45 punti) a pari merito con il Real Betis sesto. La sconfitta precedente contro il Granata e l’uscita dall’Europa League contro gli inglesi del Manchester United sembrano aver definitivamente fatto tramontare i sogni Champions dei Txuriurdin, rei di essere stati poco competitivi nel campionato nazionale. Indipendentemente dall’avversario che fronteggiano, gli uomini di Imanol propongono sempre un calcio verticale e offensivo, il che renderà questa sfida interessante nonostante il gigante che affronteranno. Il Barcellona è terzo in classifica (59 punti) momentaneamente sorpassato dal Real Madrid. La corsa scudetto per i ragazzi di Koeman è apertissima, grazie anche alla nuova ventata di ottimismo circa le intenzioni future di Lionel Messi: il neo presidente Laporta ha apertamente dichiarato di tentare qualsiasi cosa per far rimanere il fenomeno argentino. Restano in infermeria Pique, Sergi Robert, Coutinho e Ansu Fati. Tutta LaLiga Santander, live, su DAZN!