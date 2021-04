Covid-19 l’annuncio del Real Madrid: Sergio Ramos positivo

Il Real Madrid comunica che il suo capitano Sergio Ramos è risultato positivo al Covid-19

Il Real Madrid ha comunicato che, il suo capitano Sergio Ramos al momento infortunato, è risultato positivo al test del coronavirus. Un 2021 iniziato davvero male per il difensore del Madrid. Il giocatore si è infortunato dopo il match della nazionale spagnola contro il Kosovo. Ha riportato una lesione al polpaccio sinistro. Sono passate quasi due settimane dall’infortunio ma il tempo di recupero stimato è ancora incerto.

Ora resta da vedere se, la positività da coronavirus andrà a ritardare ancora di più i tempi di recupero del giocare, in quanto, indipendente dal fatto che risulti asintomatico o meno Sergio Ramos dovrà comunque mettersi in isolamento. L’ultima sua apparizione è stata, come spettatore, allo Stadio di Stéfano, la casa temporanea dei Blancos sabato scorso durante “El Clasico” contro il Barcellona dove il Real ha vinto 2-1 con reti di Benzema e Kroos.

Real Madrid, Ramos non è l’unico giocatore positivo



Al momento non è solo Sergio Ramos l’unico giocatore risultato positivo al Coronavirus. Risulta essere positivo anche Raphael Varane. I giocatori invece che sono risultati positivi ma in questo momento sono guariti sono Mariano, Hazard, Militao, Casemiro, Jovic e Nacho. Anche l’allenatore Zinédine Zidane era risultato positivo lo scorso Gennaio.