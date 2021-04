Dove vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid, streaming e diretta tv

Oggi alle 21:00 si gioca Athletic Bilbao-Atletico Madrid, valida per la 32esima giornata de LaLiga. Le due squadre chiudono la domenica di campionato allo Stadio San Mamés di San Sebastián a porte chiuse. I padroni di casa sono lontani da mire europee e puntano ad un risultato utile come riscatto morale date le recenti sconfitte in Copa del Rey. L’Atletico Madrid oggi si vede costretto a vincere se vuole proseguire la corsa a 3 contro i cugini blancos e il Barcellona che porta al titolo nazionale. In questa stagione si sono incontrati lo scorso marzo con la vittoria per 2-1 dei colchoneros. L’arbitro della sfida sarà González Fuertes. Non ci resta che scoprire dove vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid in streaming e diretta tv. Attiva ora DAZN. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Dove vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid: orario e streaming

La partita Athletic Bilbao-Atletico Madrid è in programma alle 21:00 di questa sera e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn sui vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, PC, Tablet, e persino sulle console come Ps5 e sulla stick Now Tv. La telecronaca è stata affidata alla voce di Stefano Borghi. Segui Athletic Bilbao-Atletico Madrid live su DAZN. Attivalo ora!

Real Sociedad-Barcellona: come arrivano al match di oggi

I baschi sono saldi come decimi in campionato (38 punti) e vengono dal pareggio a reti bianche contro il Real Betis di Siviglia. Gli uomini di Marcelino hanno realizzato solamente 2 gol nelle ultime 7 partite complessive di campionato: ciò sottolinea un grave problema dell’Athletic, che proviene se vogliamo dal ritiro un anno fa della stella Aritz Aduriz, che garantiva una certa solidità offensiva e gol sicuri (sebbene negli ultimi anni avesse mollato la presa). Il tecnico si vede quindi a proporre Villalibre titolare al fianco del costante Williams, alla sua 188esima presenza consecutiva. Rientra il difensore Iñigo Martínez, mentre Muniain troverà posto in panchina. Nell’altra sponda gli ospiti sono primi in campionato (73 punti) e vengono dalla vittoria per 2-0 contro l’Huesca. Nonostante l’assenza di Gimenez, il reparto difensivo degli uomini di Simeone ha concesso solo 20 gol in campionato: il vero punto di forza dell’Atletico Madrid. Domani non ci sarà anche l’esterno Lemar, in dubbio Suarez dal primo minuto.