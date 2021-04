Dove vedere Barcellona-Granada, streaming Liga e diretta tv DAZN?

Domani sera, alle ore 19, al “Camp Nou”, il Barcellona di Ronald Koeman ospiterà il Granada di Diego Martínez Penas , il match è valido per il recupero della 33.a giornata di Liga. Prima di scoprire dove vedere Barcellona-Granada in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I blaugrana in caso di successo contro il Granada si porterebbero in testa alla classifica, infatti al momento il Barcellona è terzo con 71 punti (22 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria esterna contro il Villareal (1-2). Il Granada, invece, è ottavo con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta contro il Siviglia (2-1).

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-GRANADA

Barcellona (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo; Dest, Pedri, Sergio Busquets, De Jong, Jordi Alba; Messi, Griezmann. All: Koeman.

Granada (3-4-2-1): Rui Silva; Perez, German Sanchez, Victor Diaz; Foulquier, Herrera, Gonalons, Carlos Neva; Kenedy, Puertas; Javier Suarez. All: Diego Martinez.

Attiva ora DAZN. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi

Dove vedere Barcellona-Granada in tv e streaming



Il match Barcellona-Granada, valevole per il recupero della 33.a giornata di Liga sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

