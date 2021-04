El Clasico: Messi e il tabù dopo l’addio di Cristiano Ronaldo

Alle ore 21:00 di sabato 10 aprile 2021 andrà in scena uno dei match più seguiti al mondo: El Clasico. El Classico per chi non lo sapesse è il derby della Liga, il match più importante di tutto il campionato: Real Madrid contro Barcellona. Analizzando proprio questa partita si nota una strana e negativa statistica di Leo Messi, ovvero, il fuoriclasse argentino non segna al Real Madrid da 3 anni: dopo la partenza di Cristiano Ronaldo è sempre rimasto a secco.

EL Clasico: l’ultimo goal di Leo Messi

L’ultima rete del fuoriclasse argentino alle Merengues risale al match del 6 maggio 2018, al minuto 52. Da allora sono trascorsi ben 1070 giorni, 6 Clasicos e Leo Messi non ha più segnato al Real Madrid. Quel match terminò in parità 2-2 e fu l’ultimo Clasico di Cristiano Ronaldo (che segnò il momentaneo vantaggio Blancos) prima dell’addio al Real Madrid. Sembra proprio che dall’addio del suo più grande rivale, per Leo il Clasico non abbia più lo stesso valore. Da allora la Pulce ha collezionato brutte prestazioni su brutte prestazioni e ancora una volta proverà a sfatare questo tabù. Da notare il fatto che non è certa la permanenza in blaugrana anche per la prossima stagione e chissà che non possa essere l’ultimo Clasico di Leo Messi.