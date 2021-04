Real Madrid: in arrivo il rinnovo per Benzema fino al 2023

Karim Benzema sta per chiudere il rinnovo con il Real Madrid fino al 2023. Karim Benzema, calciatore francese con cittadinanza algerina, cresciuto nelle giovanili del Lione, il 1° luglio 2009 è stato acquistato dal club spagnolo del Real Madrid per la somma di 35 milioni. Nel corso degli anni si è sempre affermato come uno dei migliori attaccanti a livello mondiale. Con i blancos ha vinto tre campionati, due Coppe del re, due Supercoppe spagnole, quattro Champions League, tre Supercoppe UEFA e quattro Mondiali per club. Inoltre, a livello individuale è stato nominato per ben tre volte come calciatore francese dell’anno. Senza alcun dubbio l’acquisto del giocatore francese è stato uno dei migliori acquisti della storia del Real Madrid. Per 35 milioni il Real ha trovato un giocatore che per 12 anni ha indossato e indossa ancora la maglia del club, attualmente si trova in ottime condizioni fisiche. Quinto capocannoniere della storia del club ha sicuramente ancora tanto da regalarci.

Real Madrid Benzema, il matrimonio continuerà

L’accordo tra club e giocatore, se nulla va storto, verrà firmato entro la fine della stagione. Sicuramente un grande riconoscimento per Benzema che, a 33 anni, continua a dimostrare le sue eccezionali prestazioni. È chiaro che il giocato ha la voglia di continuare a giocare con il Real Madrid almeno fino al 2023. Come aveva affermato anche lui nella conferenza stampa prima della partita contro l’Atalanta “ se il presidente vuole rinnovarmi la mia porta è aperta”.