Dove vedere Athletic Bilbao-Real Madrid, streaming Liga e diretta tv DAZN?

Domani sera, alle ore 18.30, al “San Mamés” l’Athletic Bilbao di Marcelino ospiterà il Real Madrid di Zinedine Zidane, il match è valido per la 37.a giornata di Liga. Prima di scoprire dove vedere Athletic Bilbao-Real Madrid in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I baschi sono noni con 46 punti (11 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna contro l’Huesca (1-0). I “blancos”, invece, sono ancora in corsa per il titolo e sono secondi con 78 punti (23 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte) a -2 dall’Atletico Madrid, primo. Il Real Madrid è reduce dalla vittoria esterna per 1-4 contro il Granada.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID

Athletic Bilbao (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Unai Nunez, Inigo Martinez, Balenziaga; Ibai Gomez, Unai Lopez, Vesga, Berenguer; Raul Garcia, Inaki Willams. All: Marcelino.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Odriozola; Nacho, Militao, Gutierrez; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All: Zidane

Dove vedere Athletic Bilbao-Real Madrid in tv e streaming



Il match Athletic Bilbao-Real Madrid, valevole per la 37.a giornata di Liga sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

