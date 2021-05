Dove vedere Atletico Madrid-Osasuna in tv e streaming, La Liga 37^ giornata

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID OSASUNA IN TV E STREAMING – Questa pazzesca Liga sta per chiudersi, mancano solo più due partite. L’Atletico Madrid, dopo la vittoria per 2-1 in casa con la Real Sociedad, affronterà al Wanda Metropolitano l’Osasuna, squadra undicesima in campionato e senza grandi obiettivi da raggiungere. Il Real Madrid non accenna a mollare, e con la vittoria di ieri sera sul Granada è tornato a -2. Il Barcellona, invece, è crollato a -4 dalla banda di Simeone ed è ormai ad un passo dal salutare definitivamente la Liga. I colchoneros, dunque, hanno una grande occasione: con una vittoria, possono estromettere matematicamente il Barça dalla corsa e ipotecare la vittoria del titolo. Ecco dunque dove vedere Atletico Madrid Osasuna in tv e streaming.

Quando si gioca Atletico Madrid-Osasuna, 37° turno Liga

Il match Atletico Madrid-Osasuna si disputerà domenica 16 maggio 2021 alle ore 18,30. La sfida si giocherà allo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, casa dei colchoneros.

Precedenti Atletico Madrid-Osasuna, le sfide tra colchoneros e rojillos

l’Atletico sconfigge ininterrottamente l’Osasuna da 5 sfide, sempre con almeno due gol di scarto. All’andata, ad esempio, allo Stadio El Sadar di Pamplona finì 1-3, con la doppietta di Joao Felix e la rete di Torreira. L’ultima vittoria dell’Osasuna è datata 23 febbraio 2014: l’ultima affermazione in casa dei colchoneros, invece, risale addirittura al 5 aprile 2009, quando terminò 2-4.

Probabili formazioni Atletico Madrid-Osasuna, le scelte di Simeone e Arrasate

Atletico Madrid (3-4-1-2): Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier; Saul, Koke, Carrasco; Llorente, Correa, Luis Suarez.

Osasuna (4-4-1-1): Perez; Vidal, Unai Garcia, David Garcia, Manuel Sanchez; Javi Martinez, Torrò, Oier, Ruben Garcia, Avila, Budimir.

Sky o DAZN? Ecco dove vedere Atletico Madrid Osasuna in tv e in streaming

Il match andrà in onda su DAZN in diretta e in esclusiva, dunque non ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche su Sky. Atletico Madrid-Osasuna sarà quindi visibile attraverso la app, disponibile anche sulle moderne smart tv, oltre che compatibile con Playstation 5, Xbox, Amazon Fire Stick e Chromecast. In streaming, ovviamente, il match sarà disponibile con le stesse modalità di sempre, ovvero collegandosi all'app o al sito ufficiale del portale: ricordiamo che sarà sempre necessario sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Ecco le immagini del match dell’andata: Osasuna-Atletico Madrid 1-3