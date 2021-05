Dove vedere Atletico Madrid Real Sociedad: diretta tv e streaming, Liga Santander

Dove vedere Atletico Madrid Real Sociedad: verso il match

Archiviata la trentacinquesima giornata de La Liga Santander, è arrivata subito l’ora della trentaseiesima. In questo turno di campionato l’Atletico Madrid ha una ghiottissima occasione per mantenere la testa della classifica ed avvicinarsi alla vittoria dello scudetto: la squadra di Simeone ospiterà il Real Sociedad di Alguacil, e dovrà cercare in tutti i modi di approfittare del passo falso fatto dal Barcellona, fermato dal pareggio contro il Levante. La classifica attuale recita: Atletico primo con 77 punti, Barcellona secondo con 76 punti (ed una partita in più) e Real Madrid a 75. Per quanto riguarda il Real Sociedad, si trova al quinto posto in classifica con 56 punti e dovrà difendere la posizione per la qualificazione alla prossima Europa League. La squadra di Alguacil è reduce dalla vittoria per 2 a 0 contro l’Elche, mentre l’Atletico è reduce dal pareggio per 0 a 0 ottenuto contro il Barcellona. La gara d’andata, disputata il 22 dicembre, terminò sul risultato di 0 a 2 in favore dell’Atletico Madrid.

Dove vedere Atletico Madrid Real Sociedad: l’orario del match

La sfida tra Atletico Madrid e Real Sociedad andrà in scena mercoledì 12 maggio alle ore 22:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il Wanda Metropolitano di Madrid.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Atletico Madrid Real Sociedad

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn (Attiva ora il tuo abbonamento). Sarà possibile assistere al match in diretta streaming tramite il sito e l’app di Dazn, accessibile da smartphone, tablet e smart tv.