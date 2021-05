Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid, streaming e diretta tv Liga

Il match Barcellona-Atletico Madrid, valido per la trentacinquesima giornata della Liga 2020/21, si gioca oggi sabato 18 maggio alle ore 16.15 a porte chiuse nel Camp Nou di Barcellona. I blaugrana vanno a caccia del primo posto occupato proprio dai colchoneros, due punti avanti in classifica. Il campionato spagnolo è quanto mai aperto con in lizza per la vittoria anche il Real Madrid, a pari punti con la squadra di Koeman e impegnato contro il Siviglia.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Griezmann. All. Koeman

ATLETICO MADRID (3-4-3): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Trippier, Koke, Saul, Carrasco; Llorente, Suarez, Lemar. All. Simeone



Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid, streaming gratis e diretta tv in chiaro Liga?

Il match Barcellona-Atletico Madrid sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili. L’incontro è visibile anche in diretta tv su DAZN1, tasto 209 sul telecomando del decoder Sky e attivo dal 20 settembre 2019 con il meglio dell’offerta DAZN. La visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021 per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra. Tutti gli altri abbonati potranno abilitare la visione di DAZN1 al prezzo scontato di 7,99 euro mensili con i primi tre mesi gratuiti per coloro che hanno il pacchetto Calcio.