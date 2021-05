Dove vedere Levante-Barcellona, streaming Liga e diretta tv DAZN?

Domani sera, alle ore 22, allo stadio “Ciutat de València”, il Levante di Paco Lopez ospiterà il Barcellona di Ronald Koeman, il match è valido per la 36.a giornata di Liga. Prima di scoprire dove vedere Levante-Barcellona in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Levante è praticamente salvo con la 14.a posizione in classifica a 39 punti (9 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte) ed è reduce dal pareggio esterno contro l’Alaves (2-2). I blaugrana, invece, dopo il pareggio a reti bianche contro la capolista Atletico Madrid, continuano a sperare nella vittoria della Liga. Infatti il Barcellona è terzo con 75 punti (23 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte) ed è a -2 dai colchoneros.

PROBABILI FORMAZIONI LEVANTE-BARCELLONA

Levante (4-4-2): Cardenas; Miramon, Postigo, Pier, Clerc; De Frutos, Malsa, Melero, Morales; Cantero, Dani Gomez. All: Paco Lopez.

Barcellona (3-5-2): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Ilaix Moriba, Dest; Dembelé, Messi. All: Koeman.

Dove vedere Levante-Barcellona in tv e streaming



Il match Barcellona-Granada, valevole per la 36.a giornata di Liga sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

