Dove vedere Real Madrid Siviglia: diretta tv e streaming, Liga Santander

Dove vedere Real Madrid Siviglia: verso il match

Tra i due litiganti, il terzo gode? È questo l’interrogativo che si stanno ponendo soprattutto in Spagna, dove c’è un campionato da assegnare con almeno tre squadre ancora in lotta fino alle ultime giornate. In questo trentacinquesimo turno de La Liga Santander il Real Madrid di Zidane ospiterà il Siviglia di Lopetegui. Non è “soltanto” la sfida tra la terza in classifica e la quarta (il Real si trova in terza posizione con 74 punti, il Siviglia alle sue spalle con 70) ma, dato il risultato proveniente da Barcellona, è una gara che potrebbe riaprire completamente il discorso scudetto: il Barcellona si è fermato, infatti, con un pareggio 0 a 0 contro l’Atletico Madrid primo in classifica, sprecando così la chance di sorpasso e regalando al Real Madrid l’occasione di balzare in testa alla classifica (a pari punti con l’Atletico) in caso di vittoria. Sarà una partita da non perdere, dunque, col match d’andata (disputato il 5 dicembre) che terminò col risultato di 0 a 1 in favore dei Blancos.

Dove vedere Real Madrid Siviglia: l’orario del match

La sfida tra Real Madrid e Siviglia andrà in scena domenica 9 maggio alle ore 21:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Alfredo Di Stefano di Madrid.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Real Madrid Siviglia

La partita in questione verrà trasmessa da Dazn. Sarà possibile assistere al match in diretta streaming tramite il sito e l'app di Dazn, accessibile da smartphone e tablet.