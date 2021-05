Dove vedere Siviglia-Athletic Bilbao, streaming Liga e diretta tv DAZN?

Domani sera, alle ore 21, al “Ramón Sánchez-Pizjuán” il Siviglia di Julen Lopetegui ospiterà l’Athletic Bilbao di Marcelino, il match è valido per la 34.a giornata di Liga. Prima di scoprire dove vedere Siviglia-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Gli andalusi sono in piena corsa per il titolo e sono quarti in classifica con 70 punti (22 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte) e prima di questo turno erano 3 i punti di distacco dalla capolista Atletico Madrid. Siviglia reduce da 5 vittorie consecutive, l’ultima giunta contro il Granada (2-1). I baschi, invece, sono decimi con 42 punti (10 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte) e sono reduci dal pareggio per 2-2 contro il Valladolid.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-ATHLETIC BILBAO

Siviglia (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Gomez; Suso, De Jong, Ocampos. All: Lopetegui.

Athletic Bilbao (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Unai Nunez, Inigo Martinez, Balenziaga; Berenguer, Unai Lopez, Dani Garcia, Morcillo; Raul Garcia, Inaki Williams. All: Marcelino.

Dove vedere Siviglia-Athletic Bilbao in tv e streaming

Il match Siviglia-Athletic Bilbao, valevole per la 34.a giornata di Liga, sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

