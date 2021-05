Dove vedere Valladolid-Atletico Madrid, streaming Liga e diretta tv DAZN?

Domani pomeriggio, alle ore 18, all’ “Estadio Municipal José Zorrilla”, il Valladolid di Sergio Gonzalez ospiterà l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, il match è valido per la 38.a ed ultima giornata di Liga. Prima di scoprire dove vedere Valladolid-Atletico Madrid in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Valladolid è penultimo con 31 punti (5 vittorie, 16 pareggi e 16 sconfitte) ed è reduce da 3 sconfitte consecutive contro Valencia (3-0); Villareal (0-2) e Real Sociedad (4-1). Valladolid che insegue ancora l’obiettivo della salvezza ma deve vincere e sperare che Elche ed Huesca non facciano altrettanto nei rispettivi match contro Athletic Bilbao e Valencia. L’Atletico Madrid, invece, è primo con 83 punti (25 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte) ed è reduce da 2 vittorie consecutive contro Real Sociedad (2-1) e Osasuna (2-1). I “colchoneros” in caso di successo contro il Valladolid sarebbero campioni di Spagna, mentre in caso di pareggio o sconfitta devono sperare che il Real Madrid non batta il Villareal.

PROBABILI FORMAZIONI VALLADOLID-ATLETICO MADRID

Valladolid (4-4-2): Masip; Luis Perez, Joaquin Fernandez, Javi Sanchez, Olaza; Hervias, Alcaraz, Perez, Oscar Plano; Kodro, Jota. All: Gonzalez.

Atletico Madrid (3-4-1-2): Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Koke, Saul, Carrasco; Llorente, Correa, Luis Suarez. All: Simeone.

Dove vedere Valladolid-Atletico Madrid in tv e streaming



Il match Valladolid-Atletico Madrid, valevole per la 38.a ed utima giornata di Liga sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

