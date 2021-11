Clamoroso Laporta: “Non escludo che Messi e Iniesta possano tornare al Barca”

Oggi era il giorno della presentazione di Daniel Alves per la sua nuova avventura al Barcellona, la seconda dopo quella favolosa interrotta pochi anni fa: a 38 anni il brasiliano torna a vestire la maglietta blaugrana, dopo l’esperienza biennale in patria al San Paolo.

“Dani Alves potrebbe non essere l’ultimo ritorno”

E a margine di questo evento ha parlato il presidente Laporta, che ha rilasciato dichiarazioni alquanto clamorose inerenti ad altri possibili ritorni dopo quello dell’esterno brasiliano: i nomi fatti dal patron non sono due qualunque, sono due campioni che hanno la fatto la storia della società.

Stiamo parlando di Andres Iniesta e Lionel Messi, rispettivamente di proprietà del Vissel Kobe (campionato giapponese) e del PSG. Queste le parole di Laporta: “Non posso escludere altri ritorni eccellenti dopo quello di Dani Alves, e se mi chiedete di Iniesta e Messi, beh, chi lo sa, magari potrebbero tornare anche loro”.

Dani Alves “Nessun posto è come Barcellona”

“Sono giocatori che hanno fatto la storia del club” – prosegue Laporta – “Quindi sarebbe bellissimo poterli rivedere giocare qui tutti insieme sotto la guida di Xavi. Ma adesso fanno parte di altri club, i lorio cartellini non sono più nostri e questo va rispettato”.

Anche Dani Alves ha voluto fare una battuta sulla pulce: “Se mi date un paio d’ore vado a cercarlo. Sarebbe incredibile poterlo rivedere qui, ma non so se sarà possibile. Io incoraggio tutti a tornare: nessun posto è come questo”.

L’esterno ex PSG e Juventus ha poi parlato della sua nuova avventura in Catalogna: “I tifosi vedranno una versione di me ancora migliore della prima, darò tutto per questa maglia. Voglio andare ai prossimi Mondiali del Qatar, questo è un altro mio grande obiettivo.

Dani Alves verrà però tesserato durante il mercato invernale, e Xavi ha voluto che la società ufficializzasse subito il suo arrivo, così da poterlo utilizzare perlomeno in allenamento così da mettere sin da subito un po di esperienza in più all’interno di uno spogliatoio molto giovane quanto inesperto.

Sabato Derby contro l’Espanyol: la classifica preoccupa

Il Barcellona è atteso dal Derby contro l’Espanyol, in programma sabato sera alle ore 21 per il tredicesimo turno della Liga Spagnola (diretta su Dazn). Gli uomini di Xavi sono a metà classifica, a 10 punti di distacco dai rivali del Real Madrid. Serve una scossa immediata, oppure diventerà complicata persino la qualificazione in Champions League.