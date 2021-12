Liga, dove vedere Athletic Bilbao Real Madrid: diretta tv e streaming

Dove vedere Athletic Bilbao Real Madrid: verso il match

Tempo di tornare in campo anche in Spagna, dove l’Athletic Bilbao ospiterà il Real Madrid per uno “strano” turno della Liga, ovvero la ventunesima giornata (le altre partite del turno verranno giocate il 19 gennaio). Il Real di Ancelotti, che guida la classifica con 43 punti (a 5 punti di distacco dal Siviglia), è reduce dal pareggio per 0 a 0 ottenuto contro il Cadice. L’Athletic Bilbao guidato da Marcelino è reduce dalla vittoria per 3 a 2 ottenuta contro il Real Betis e si trova al decimo posto in classifica con 24 punti. Quello tra Athletic Bilbao e Real Madrid sarà il penultimo match del 2021 in Liga: l’ultima partita di quest’anno solare sarà quella tra Valencia ed Espanyol della diciannovesima giornata (mentre le partite successive verranno disputate il 2 e il 3 gennaio).

Dove vedere Athletic Bilbao Real Madrid: l’orario del match

La sfida tra Athletic Bilbao e Real Madrid andrà in scena mercoledì 22 dicembre alle ore 21:30. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà il San Mamés di Bilbao.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Athletic Bilbao Real Madrid

La partita in questione sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire questo match in streaming scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, tablet e persino sulle console come la Ps4, sulla Amazon Fire Stick o tramite Google Chromecast. Inoltre sarà possibile seguire il match sul sito di Dazn.