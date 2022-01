Dove vedere Maiorca-Barcellona, streaming LIVE e diretta TV8?

Questa sera, alle ore 20.30, al “Visit Mallorca Estadi”, il Maiorca di Luis Garcia Plaza ospiterà il Barcellona di Xavi, il match è valido per la 19.a giornata di Liga. Prima di scoprire dove vedere Maiorca-Barcellona in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Il Maiorca occupa la 15.a posizione con 20 punti (4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta esterna per 4-1 contro il Getafe. Il Barcellona, invece, è settimo con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte) e nell’ultimo turno ha pareggiato in trasferta contro il Siviglia (1-1).

Tutta la Liga Santander è su DAZN. Attiva ora

PROBABILI FORMAZIONI MAIORCA-BARCELLONA

MAIORCA (4-2-3-1): Reina; Maffeo, Valjent, Russo, Costa; Galarreta, Baba; Kubo, Kang-in Lee, Rodriguez; Angel. All: Luis García Plaza.

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Araujo, Garcia, Lenglet; Busquets, De Jong, Alba, Gavi; Coutinho, Gonzalez, Ezzalzouli. All: Xavi.

Dove vedere Maiorca-Barcellona, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Maiorca-Barcellona, valevole per la 19.a giornata di Liga, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match del “Visit Mallorca Estadi” scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sull’Amazon Fire Stick.

Segui Maiorca-Barcellona solo su DAZN. Attiva ora