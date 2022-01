Liga: stasera il derby andaluso Cadice-Siviglia

Il girone d’andata della Liga si chiude stasera (ore 21.15) al “Nuevo Mirandilla” con l’interessante derby andaluso tra il Cadice, penultimo con 14 punti all’attivo, e il Siviglia secondo a quota 38. La conquista della posta piena risulterebbe quanto mai preziosa per entrambe le contendenti tese, comprensibilmente, al raggiungimento di obiettivi ben diversi. In caso di vittoria i padroni di casa abbandonerebbero la zona retrocessione mentre gli ospiti si porterebbero, con una gara in meno, a sole cinque lunghezze di distanza dalla capolista Real Madrid incappata all’inizio del nuovo anno in una sorprendente sconfitta esterna per 1-0 contro il Getafe.

Come arrivano le due squadre

Il Cadice non riporta successi nella Liga dal 5 novembre quando s’impose in trasferta contro l’Athletic Bilbao per 1-0. La compagine diretta da Álvaro Cervera, dopo le sconfitte senza attenuanti patite contro Getafe, Atlético Madrid ed Elche, ha sfiorato la conquista della prima vittoria davanti al proprio pubblico venendo raggiunta all’88’ sull’1-1 dal Granada e fermato sullo 0-0 il Real Madrid al Santiago Bernabéu.

Il Siviglia è in serie positiva da quattro turni. I biancorossi, dopo il ko rimediato in trasferta contro il Real Madrid il 28 novembre scorso, hanno conseguito tre successi di fila a spese di Villarreal, Athletic Bilbao e Atlético Madrid e un pareggio interno per 1-1 contro il Barcellona.

Cadice in casa vs Siviglia in trasferta

Il Cadice è la compagine della Liga che in casa ha ottenuto meno punti (quattro, frutto di altrettanti risultati di parità) e trovato con più difficoltà la via della rete (sei volte come la Real Sociedad).

Il ruolino di marcia esterno del Siviglia è di quattro successi, tre pareggi e due sconfitte. Nella gara più recente disputata in trasferta la formazione guidata da Julen Lopetegui è andata a imporsi al San Mamés sull’Athletic Bilbao per 1-0. Los Nervionenses, lontani dal Ramón Sánchez Pizjuán, segnano e subiscono poco. Fuori casa solo quattro compagini hanno realizzato meno delle 8 reti del Siviglia ma, se si esclude l’Athletic Bilbao, tutte hanno incassato un numero superiore alle sue cinque reti.

Precedenti

Il Cadice riceve la visita del Siviglia per la ventunesima volta. Il bilancio dei 20 precedenti (13 disputati in Primera División, 4 in Segunda División e 3 in Copa del Rey) è favorevole ai Rojiblancos vittoriosi in 9 occasioni (5 in Primera División, 2 in Segunda División e 2 in Copa del Rey) a fronte delle 6 degli avversari (4 in Primera División, 1 in Segunda División e 1 in Copa del Rey). Il risultato di parità si è registrato in 5 circostanze (4 in Primera División e in Segunda División).

Nella passata stagione il Siviglia allungò a cinque la striscia di risultati utili conseguiti in trasferta tra coppa e campionato contro il Cadice aggiudicandosi per 3-1 il match di Primera División andato in scena il 27 settembre 2020. I Rojiblancos ribaltarono con le realizzazioni di Luuk de Jong (65’), Munir (90’) e Ivan Rakitic (94’) l’iniziale svantaggio determinato in apertura di ripresa da un centro di Salvi (48’).

L’ultima vittoria interna in assoluto del Cadice è datata 4 gennaio 2006: los amarillos s’imposero per 3-2 in un match degli ottavi di finale di Copa del Rey. Per trovare un’affermazione dei padroni di casa nella Liga bisogna, invece, risalire al 2-1 maturato il 26 maggio 1991. Il Siviglia passato in vantaggio con l’ex granata Toni Polster (10’) subì il ritorno dei padroni di casa a segno con Quevedo (23’) e Mejías (90’).

Formazioni

I due club non hanno reso noti i nomi dei diversi giocatori ancora positivi al Covid-19. Álvaro Cervera dovrà sicuramente fare a meno degli infortunati Lozano, Garrido, Arzamendia e José Mari e dello squalificato Cala. Sul fronte opposto Julen Lopetegui non potrà disporre degli infortunati Navas, Lamela e Suso e dello squalificato Koundé.