Sabato 31 dicembre, alle ore 14, al “Camp Nou”, si disputerà il match Barcellona-Espanyol, valido per la 15.a giornata di Liga. Prima di scoprire dove vedere Barcellona-Espanyol in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

I blaugrana sono primi con 37 punti (12 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) e nell’ultimo turno prima della sosta per il Mondiale hanno battuto in trasferta l’Osasuna 1-2. L’Espanyol, invece, ha 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte) e nell’ultimo match disputato ha perso contro il Villarreal 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-ESPANYOL



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Bellerín, Eric García, Christensen, Balde; F. De Jong, Busquets, Pedri; Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati.

ESPANYOL (4-2-3-1): Lecomte; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Oliván; Vinicius Souza, Edu Expósito; Puado, Darder, Braithwaite; Joselu.

Dove vedere Barcellona-Espanyol, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Barcellona-Espanyol, valevole per la 15.a giornata di Liga, sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sull’Amazon Fire Stick.