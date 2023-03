Barcellona escluso dalla Champions League – Un vero e proprio terremoto quello che sta interessando il Barcellona. Il club catalno al centro del caso Negreria ora già rischia l’esclusione dalle prossime competizioni europee.

Per il club catalano è infatti iniziata ufficialmente l’indagine da parte della procura di Barcellona circa i pagamenti del club all’ex vicepresidente del comitato arbitrale. Nonostante l’indagine sia solo all’inizio il Barca già rischierebbe l’esclusione dalla prossima Champions League come riportato dai media spagnoli.

Secondo i giornali infatti, nel regolamento della UEFA esiste la norma del “danno reputazionale“. All’articolo 4 sono infatti definite dal regolamento le modalità di ammissione dei club alle competizioni europee. Tra i motivi per la non ammissione ci sarebbe la seguente voce che riguarda i club: “stato direttamente e/o indirettamente coinvolto in qualsiasi attività volta a organizzare o influenzare l’esito di una partita a livello nazionale o internazionale”.



Stando quindi ai giornali spagnoli già la sola apertura dell’indagine potrebbe spingere la UEFA alla non ammissione alla prossima edizione della Champions League. L’allarme è serio così come i risvolti che l’indagine potrebbe causare, visto che si parla di attività che potrebbero aver influenzato l’esito delle partite.