Barcellona-Celta Vigo, dove vedere la gara di LaLiga: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La sesta giornata de LaLiga EA Sports 2023/24 offre, con l'appuntamento pomeridiano odierno, la sfida tra i "Blaugrana" ed il Celta Vigo. Allo "Estadio Olimpico Lluis Companys" di Barcellona, la squadra di Xavi affronta in casa la squadra allenata da Rafael Benitez. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara.

Barcellona-Celta Vigo: dove vedere la gara valida per "LaLiga EA Sports" 2023/24? Si gioca allo "Estadio Olimpico Lluis Companys" di Barcellona (Montjuic). Calcio d'inizio in programma oggi, sabato 23 settembre 2023, alle ore 18:30.

EVENTO Barcellona-Celta Vigo, LaLiga EA Sports 2023/24 LUOGO Barcellona (Montjuic), "Estadio Olimpico Lluis Companys" DATA Sabato 23 settembre 2023 ORE 18:30 ARBITRO Mario Melero

Barcellona-Celta Vigo: dove vedere la gara?

Barcellona-Celta Vigo viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i cienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Telecronaca DAZN affidata a Luca Farina.

Emittenti Canali Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: DAZN DAZN

Barcellona-Celta Vigo: le probabili formazioni e gli indisponibili (con aggiornamenti)

BARCELLONA



4-3-3



Probabile formazione CELTA VIGO



3-4-3



Probabile formazione 1

Marc-Andre ter Stegen 13

Ivan Villar 20

Sergi Roberto 28

Carlos Dominguez 15

Andreas Christensen 2

Carl Starfelt 23

Jules Kounde 4

Unai Nunez 3

Alejandro Balde 3

Oscar Mingueza 22

Ilkay Gundogan 8

Fran Beltran 6

Gavi 14

Luca de la Torre 21

Frenkie De Jong 21

Mihailo Ristic 14

Joao Felix 17

Jonathan Bamba 7

Ferran Torres 10

Iago Aspas 9

Robert Lewandowski 18

Jorgen Strand Larsen Coach



Xavi Coach



Rafael Benitez

BARCELLONA



Indisponibili CELTA VIGO



Indisponibili Pedri Franco Cervi

Nella sesta giornata de "LaLiga EA Sports 2023/24" il Barcellona è pronto a conquistare punti preziosi per raggiungere al primo posto il Real Madrid, impegnato domenica sera con il "Derbi Madrileño" nella cornice straordinaria del "Wanda Metropolitano". I "Blaugrana" di Xavi sono secondi a 13 punti", a 2 punti dagli eterni rivali, oltre che reduci da due indiscutibili 5-0 consecutivi, il più recente rifilato all'Anversa in UEFA Champions League, il secondo al Real Betis in campionato. Nel quartiere "Montjuic" arriva il Celta Vigo di Rafael Benitez che si posiziona quint'ultimo a 5 giornate dal via, totalizzando 4 punti. Gara dal pronostico quasi scontato ma, si sa, il calcio è sempre pronto a regalare sorprese di ogni natura. Appuntamento con Lewandowski & Co alle 18:30 di oggi!

