Dove vedere Osasuna-Barcellona: Sky o DAZN? Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara di LaLiga + Tutti i gol della 3° giornata

La quarta giornata de LaLiga 2023/24 offre il posticipo serale della domenica, di scena allo "Estadio El Sadar" di Pamplona: la squadra di Jagoba Arrasate affronterà in casa il Barcellona di Xavi. Diretta TV e live streaming, oltre alle probabili formazioni della gara.

Osasuna-Barcellona: dove vedere la gara della quarta giornata de LaLiga 2023/24? Si giocherà allo "Estadio El Sadar" di Pamplona. Calcio d'inizio in programma domenica 3 settembre 2023, alle ore 21:00.

LUOGO PAMPLONA ""Estadio El Sadar" DATA 3 settembre 2023 ORE 21:00 ARBITRO Arbitro: Miguel Ortiz

Osasuna-Barcellona, dove vedere la gara

Osasuna-Barcellona sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Per tutti i cienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console);

Sarà trasmessa anche in live streaming e on demand su DAZN, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca affidata a Lorenzo del Papa.

TV: DAZN DAZN Streaming: DAZN DAZN

Osasuna-Barcellona, le probabili formazioni

OSASUNA



4-3-3 BARCELLONA



4-3-3 1

Sergio Herrera 1

Marc-Andre ter Stegen 2

Nacho Vidal 3

Alejandro Balde 24

Alejandro Catena 17

Marcos Alonso 5

David Garcia 23

Jules Kounde 22

Johan Mojica 20

Sergi Roberto 7

Jon Moncayola 21

Frenkie De Jong 6

Lucas Torro 18

Oriol Romeu 16

Moi Gomez 22

Ilkay Gundogan 9

Ezequiel Avila 6

Gavi 17

Ante Budimir 9

Robert Lewandowski 10

Aimar Oroz 27

Lamine Yamal

Allenatore: Jagoba Arrasate

Allenatore: Xavi

La presentazione

Il Barcellona è partito con buon ritmo in questo in inizio di stagione, ad eccezione del mezzo passo falso sul terreno del Getafe (0-0), dopo una gara nervosa, con un'espulsione per parte. Sette punti in 3 gare. Il Real Madrid è già in fuga a punteggio pieno, 12 punti, ma con una gara in più. I "Blaugrana" non possono permettersi altri passi falsi se vogliono tenere il passo degli eterni rivali di sempre.

L'Osasuna aveva illuso con la bella vittoria d'esordio in campionato, nel difficile "Estadio Balaídos" di Vigo contro il Celta (0-2). Da questa gara, sono arrivate soltanto sconfitte, oltre alla recente eliminazione in Conference League contro il Club Brugge. Il palcoscenico dello "Estadio El Sadar", conosciuto anche con il nome di "Estadio Reyno de Navarra" ospiterà una delle squadre più titolate al mondo per offrire uno spettacolo a tutti i tifosi. Così, a Pamplona arriva il Barcellona di Xavi, reduce dalla roboante vittoria di Villarreal in rimonta (3-4), in una gara che ha messo qualche dubbio sulla tenuta del reparto difensivo, anche se gli uomini d'attacco hanno tolto ogni tipo di imbarazzo e criticità. L'obiettivo è chiaro: avvicinarsi al Real Madrid il più possibile e di portare a casa punti preziosi.

La GOL COLLECTION della 3° giornata de LaLiga | DAZN Highlights

Tutta la LaLiga Santander è solo su DAZN. Attiva ora.