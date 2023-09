Osasuna-Atletico Madrid, dove vedere la gara di LaLiga: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La settima giornata de "LaLiga EA Sports" 2023/24 si chiude con un posticipo serale del giovedì, nella cui sfida si affrontano Osasuna e Atletico Madrid. Allo "Estadio El Sadar" di Pamplona, la squadra di Jagoba Arrasate affronta quella allenata da Diego Pablo Simeone. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara.

Osasuna-Atletico Madrid: dove vedere la gara valida per "LaLiga EA Sports" 2023/24? Si gioca allo "Estadio El Sadar" di Pamplona. Calcio d'inizio in programma giovedì 28 settembre 2023, alle ore 21:30.

EVENTO Osasuna-Atletico Madrid, LaLiga EA Sports 2023/24 LUOGO Pamplona, "Estadio El Sadar" DATA Giovedì 28 settembre 2023 ORE 21:30 ARBITRO Juan Martinez

Osasuna-Atletico Madrid: dove vedere la gara?

Osasuna-Atletico Madrid viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console), con 2 dispositivi diversi contemporaneamente, fino a un massimo di 6.

Telecronaca DAZN affidata ad Alberto Santi.

Osasuna-Atletico Madrid: le probabili formazioni, gli indisponibili e la presentazione (con aggiornamenti)

OSASUNA



4-3-3



Probabile formazione ATLETICO MADRID



3-5-2



Probabile formazione 1

Sergio Herrera 13

Jan Oblak 15

Ruben Pena 15

Stefan Savic 24

Alejandro Catena 2

Jose Maria Gimenez 5

David Garcia 22

Mario Hermoso 3

Juan Cruz 16

Nahuel Molina 34

Iker Munoz 14

Marcos Llorente 6

Lucas Torro 6

Koke 22

Johan Mojica 8

Saul Niguez 9

Ezequiel Avila 12

Lino 17

Ante Budimir 7

Antoine Griezmann 10

Aimar Oroz 19

Alvaro Morata Coach



Jagoba Arrasate Coach



Diego Pablo Simeone

OSASUNA



Indisponibili ATLETICO MADRID



Indisponibili Jon Moncayola Angel Correa Darko Brasanac Thomas Lemar - Reinildo Mandava - Pablo Barrios - Rodrigo De Paul - Caglar Soyuncu

La settima giornata de "LaLiga EA Sports 2023/24" si chiude con la gara tra Osasuna e Atletico Madrid.

I "Colchoneros" di Diego Pablo Simeone arrivano con il morale altissimo, dopo il 3-1 rifilato a sua maestà Real Madrid nel "Derbi Madrileño" e con un Alvaro Morata che fa sempre la propria parte nelle gare importanti. L'obiettivo dell'Atletico Madrid sarà quello di dare continuità ai risultati, dopo un avvio di campionato piuttosto deludente. Una scossa sportiva vera e propria che potrà consentire di avvicinarsi ulteriormente ai primi posti della classifica.

L'Osasuna sta incappando in un periodo negativo in cui è riuscito a totalizzare soltanto una vittoria nelle ultime cinque gare disputate. Sarà complicato invertire questa tendenza, pur sapendo che il fattore pubblico potrà essere un elemento a favore del gruppo di Pamplona. In sintesi numerica, 7 punti in classifica per i padroni di casa e 10 per gli ospiti. Altra gara de "LaLiga EA Sports" tutta da seguire su DAZN!

