Dove vedere PSG Marsiglia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domani alle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi (a porte chiuse), si disputerà il match PSG Marsiglia, valido per la 3^ giornata del campionato francese di Ligue 1. Per la squadra allenata dal tedesco Tuchel sarà in realtà la seconda partita in questo torneo avendo chiesto alla Federazione francese una deroga sull’avvio del campionato, in virtù del cammino fino alla finale di Champions League che ha ritardato la conclusione della stagione passata. Anche il Marsiglia scenderà in campo per la seconda volta, dopo il rinvio della prima giornata contro il S. Etienne, a causa dei numerosi casi di positività nell’OM. Ecco tutte le informazioni su dove vedere PSG Marsiglia in tv e streaming.

Dove vedere PSG Marsiglia, presentazione della partita

Il PSG arriva alla sfida contro il Marsiglia dopo aver perso a sorpresa, in trasferta, contro la neopromossa Lens per 1-0. L’Olympique è invece uscito vincitore dal suo esordio sul campo del Brest: una rocambolesca vittoria per 2-3 per i ragazzi di Villas-Boas che puntano ad un posto tra le prime 4 in classifica. Il match PSG Marsiglia che si giocherà domenica 13 settembre alle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, nel rispetto delle restrizioni anti-Covid, verrà giocato a porte chiuse.

Dove vedere PSG Marsiglia, diretta tv in chiaro e streaming

Il match PSG Marsiglia verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming gratis sempre sulla piattaforma online di DAZN (Abbonati ora a 9,99€/mese). Sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).