Ligue 1, ecco dove vedere PSG Metz in streaming e in diretta tv.

Il PSG torna in campo dopo aver perso le prime due partite di campionato. Al Parc des Princes va in scena il match PSG – Metz, recupero della prima giornata di Ligue 1. I parigini dovranno vincere per trovare i primi tre punti della stagione ma Tuchel dovrà fare a meno di Kurzawa, Paredes e Neymar espulsi nella rissa finale avvenuta contro il Marsiglia. Anche il Metz ha perso le prime due gare di campionato e, proprio come il PSG, entrambi i match per 1-0 (contro Monaco e Lille).

Il pronostico è tutto in favore del Paris Saint-Germain: i parigini hanno vinto le ultime nove gare contro il Metz che non vince contro il PSG dal 2006.

Attiva ora DAZN. Guarda tutta la Ligue 1 Uber Eats a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Ligue 1, dove vedere PSG Metz streaming e diretta tv

Il match di Ligue 1, PSG – Metz, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN a partire dalle ore 21. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One e sulla stick Now TV. Il costo dell’abbonamento mensile di DAZN è di 9,99€.

Abbonati ora a DAZN e guarda tutta la Ligue 1 Uber Eats in esclusiva. 9.99€/mese.