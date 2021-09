Dove vedere Metz PSG, live streaming Ligue 1 e diretta TV Sky o DAZN?

Mercoledì 22 settembre alle ore 21:00 allo Stadio Municipal Saint Symphorien di Metz si disputerà il match Metz PSG, valevole per la 7^ giornata di Ligue 1 2021/22. Ecco tutte le informazioni su dove vedere in diretta tv e in live streaming Metz PSG.

Dove vedere Metz PSG: presentazione della partita

L’incontro Metz PSG sarà una sfida testa coda: da un lato i padroni di casa del Metz che dopo 6 giornate sono ultimi in classifica con solo 3 punti all’attivo, frutto di altrettanti pareggi. Ancora vuota, al momento, la casella delle vittorie che sarà difficile sbloccare nella sfida contro la corazzata PSG, capolista a punteggio pieno a 18 punti. Ecco dove vedere Metz PSG in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Metz PSG: luogo e orario

Metz PSG si gioca mercoledì 22 settembre alle ore 21:o0 allo Stadio Municipal Saint Symphorien di Metz.

Dove vedere Metz PSG: live streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Metz PSG non sarà trasmesso in streaming gratis e in diretta tv in chiaro. Sarà possibile vedere il match in diretta tv in esclusiva su Sky Sport HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta live streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.