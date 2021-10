PSG-Lille streaming gratis LIVE e diretta TV8? Dove vedere Ligue 1

Il match PSG-Lille, valido per la dodicesima giornata della Ligue 1 2021/22, si gioca venerdì 29 ottobre alle ore 21 allo stadio Parco dei Principi di Parigi. La squadra di Pochettino cerca la decima vittoria in campionato contro gli ospiti, campioni di Francia in carica, che hanno però iniziato male questa stagione. Messi e compagni sono primi in campionato con sette punti di vantaggio sul Lens secondo.

Le probabili formazioni di PSG-Lille

PSG (4-2-3-1): Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Herrera, Gueye; Messi, Neymar, Di Maria; Mbappé.

LILLE (4-4-2): Grbic; Celik, Fonte, Djalo, Mandava; Ikoné, André, Renato Sanches, Bamba; David, Yilmaz.



Dove vedere PSG-Lille Ligue 1, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match PSG-Lille sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203 del telecomando Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.